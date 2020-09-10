10 вересня, 14:00 - публічна презентація «Гендерний паспорт Києва – інструмент реалізації політики рівних можливостей»

Організатори: Департамент суспільних комунікацій КМДА, Департамент соціальної політики КМДА.

Учасники: Марина Хонда - заступниця голови Київської міської державної адміністрації; Роман Лелюк - директор Департаменту суспільних комунікацій; Ярослав Тищенко - начальник управління фінансів охорони здоров’я та соціального захисту Департаменту фінансів; Лариса Вербицька - проєктна менеджерка громадської організації «Громадянська платформа «Нова Країна»; Оксана Кисельова - національна експертка проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні» (скайп-включення); Уляна Біла - програмна аналіткиня «ООН Жінки-Україна»; Марія Данюк - керівник громадської організації «Нові комунікації», співзасновник проєкту «Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах»; Павло Полікарчук - співзасновник проєкту «Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах», автор онлайн-панелі «Економіка карантину»; Тарас Козак - проєктний менеджер громадської організації «Громадянська платформа «Нова Країна»; Тетяна Зотова - директорка Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству; Надія Мельник - заступниця начальника Головного управління статистики у м. Києві Державної служби статистики України; Тетяна Гузенко - керівниця управління з питань гендерної рівності КМДА, модераторка заходу.

До участі запрошені: представники департаментів економіки, фінансів, освіти та науки, культури КМДА.

Коротко. Київський Форум рівних прав і можливостей визначив пріоритети міської політики у сфері досягнення рівності.

За ініціативи заступниці голови КМДА Марини Хонди експерти громадської організації «Громадянська платформа «Нова Країна» провели аналітичну роботу, що складається зі збору статистики та аналізу інформації про вік, здоров’я, освіту, зайнятість, доходи, рівень оплати праці, соціальне забезпечення, правопорушення жінок і чоловіків, дослідили демографічну динаміку.

За допомогою індикаторів паспорта можна оцінювати ґендерні потреби жінок і чоловіків, планувати стратегію розвитку міста, впливати на підвищення якості життя населення. Планується, що Гендерний паспорт Києва стане основою гендерно-орієнтованого бюджетування, підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Також паспорт дає можливість бачити проблематику системи обліку, наслідків COVID-19 та інші гендерні аспекти розвитку міста.

Громадська організація «Громадянська платформа «Нова Країна» провела дослідження для «Гендерного паспорту Києва» в рамках міського конкурсу проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», організованого Департаментом суспільних комунікацій КМДА.

Додаткова інформація за тел.: 0633585354 (Олександр).

Акредитація журналістів: anna@ukrinform.com

У звязку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк