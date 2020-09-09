9 вересня, 15:00 - круглий стіл на тему: «Стандартування української мови в контексті ґендерної політики»

Організатори: Національна комісія зі стандартів державної мови; Урядова уповноважена з питань ґендерної політики.

Учасники: Орися Демська – голова Національної комісії зі стандартів державної мови; Катерина Левченко – Урядова уповноважена з питань ґендерної політики;Тарас Кремінь - Уповноважений із захисту державної мови; Олена Масалітіна – віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», радниця міністра освіти і науки України і співкоординаторка робочої групи з питань політики ґендерної рівності та протидії дискримінації в освіті Міністерства освіти і науки України (2016-2020 рр.); Ольга Шевчук-Клюжева – член Національної комісії зі стандартів державної мови; Володимир Мозгунов – член Національної комісії зі стандартів державної мови; Володимир Купрій – перший заступник голови Національного агентства України з питань державної служби, уповноважений НАДС з питань ґендерної рівності; Оксана Бабінець – т.в.о. керівника експертної групи з державної мови Директорату взаємодії Міністерства культури та інформаційної політики України; Анатолій Осадчий – заступник начальника Управління реалізації європейських стандартів рівності – начальник відділу з питань реалізації ґендерної політики Міністерства соціальної політики України; Олеся Корнієнко – заступник начальника юридичного управління – начальник нормативно-правового відділу Фонду соціального страхування України.

Коротко. Мета круглого столу – започаткувати фахову дискусію щодо проблемних питань вживання фемінізованих назв професій та посад в офіційній документації центральних органів виконавчої влади. Сформулювати шляхи наближення державної мови до прогресивних тенденцій людиносприйняття.

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