10 вересня, 11:00 - круглий стіл на тему: “Фармацевти - члени єдиної медичної команди країни. Чи всі знають про це?”

Організатор: ГС “Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)”.

Учасники: Олександр Комаріда - генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України; Роман Ісаєнко - голова Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Ігор Червоненко - голова правління ГС “Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)”; Володимир Руденко - директор ГС “Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)”, професор, доктор фармацевтичних наук; Лариса Просяник - голова правління Вінницької обласної асоціації фармацевтів “Кум Део”; Олена Пруднікова - голова правління громадської асоціації “ФармРада”; Тетяна Котляр - голова правління ГС "Всеукраїнська фармацевтична спілка "ФАРМУКРАЇНА"; Тамара Литвиненкова - голова правління громадської організації “Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області”; Костянтин Косяченко - завідувач кафедри ОЕФ Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, професор, доктор фармацевтичних наук; Олександр Шматенко - начальник кафедри військової фармації Української військової медичної академії, професор, доктор фармацевтичних наук; представники Міністерства охорони здоров'я України, громадських організацій, які опікуються питаннями провізорів, фармацевтів, регуляторних органів.

Коротко. Мета заходу - обговорити напередодні професійного свята, роль професії фармацевта, її важливість, проблеми, з якими найчастіше стикаються провізори й фармацевти сьогодні, та шляхи їх вирішення.

Довідково. Як повідомляють організатори, провізор та фармацевт – це фахівці, які мають вищу фармацевтичну освіту, розуміються на лікарських засобах, знають все про їх застосування і дозування, та в разі відсутності препарату, порадять більш пригожий аналог, не нашкодивши здоров’ю пацієнта.

Додаткова інформація за тел.: (044) 223 06 90, (067) 458 0231, e-mail: press.apau@gmail.com (ГС «АПАУ»).

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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