“Ґендер чи антиґендер. Хто атакує демократію в Україні?” Презентація дослідження

2 вересня, 12:30 - пресконференція, присвячена дослідженню “Ґендер чи антиґендер. Хто атакує демократію в Україні?”

Організатор: Український Жіночий Фонд.

Учасники: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань ґендерної політики; Олеся Бондар - директорка Українського Жіночого Фонду; Лариса Компанцева - незалежна експертка з інформаційної безпеки; Єлизавета Кузьменко - голова ГО Асоціація «Жінки в медіа»; Катерина Черепаха - президентка ГО «Ла Страда - Україна»; Анастасія Рябчук - доцентка кафедри соціології Києво-Могилянської Академії.

Питання до обговорення:

- Чому ґендерна політика є важливою складовою євроінтеграції України і які бонуси отримує суспільство від досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків?

- Чому термін «ґендер» викликає несприйняття частиною громадян: що потрібно зробити для зміни такого ставлення?

- Як відбувається радикалізація суспільства завдяки маніпуляціям навколо ґендерної проблематики: хто в цьому зацікавлений?

- Що ховається за поняттям «традиційні цінності»: як його наповнити новим змістом?

- Чому ґендерні стереотипи обмежують можливості жінок і чоловіків: як їх розвінчувати?

- Жіночі організації: з ким мають об'єднуватися, що їм робити для протидії атакам на організації та розширення кола своїх прихильниць та прихильників?

Коротко. Дослідження “Ґендер чи антиґендер. Хто атакує демократію в Україні?” проведене на замовлення Українського Жіночого Фонду за підтримки filia.die frauenstiftung та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Попередня акредитація обов’язкова. Контактна особа для представників ЗМІ: Леся Ярошенко, e-mail: l.yaroshenko@uwf.org.ua

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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