28 серпня, 11:00 - круглий стіл на тему: «Які зміни потрібні для запуску грального бізнесу?»

Учасники: Антон Кучухідзе - політолог-міжнародник; Микола Мельник - голова аналітичної групи «Левіафан»; Юрій Гаврилечко - економічний експерт, кандидат наук державного управління; Артем Кузьменко - партнер юридичної компанії Eterna Law; Михайло Коваль - Всеукраїнський союз розвитку букмекерства; Олексій Євченко - віцепрезидент Української асоціації гральної індустрії.

Теми до обговорення:

- Процедура створення регулятора.

- Податкова політика щодо азартних ігор.

- Демонизація грального бізнесу на рівні органів місцевого самоврядування.

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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