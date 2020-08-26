Захист прав громадян та держави на майно, що було передано у відання ФПУ

26 серпня, 14:00 - круглий стіл на тему: «Захист прав громадян та держави на майно, що було передано у відання Федерації професійних спілок України»

Організатор: Громадська рада при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Учасники: Вадим Латиш - голова громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, модератор; Дмитро Літкевич - начальник департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора України; Юлія Паскевська - секретар громади при Міністерстві юстиції України; Володимир Петровський - голова громадської ради Фонду соцстрахування України; Олександр Маматов - голова Профспілки військовослужбовців-ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та поліцейських; Анатолій Владичанський - голова громадської ради при Держпраці; Веніамін Тимошенко - голова Об'єднання незалежних профспілок авіапрацівників; Максим Слюсаревський - голова громадської ради при Державній службі морського та річкового транспорту України; Богдан Назаренко - голова громадської ради при КМДА; Володимир Потьомкін - адвокат.

До участі запрошені: керівники Офісу Президента України та Офісу генерального прокурора України.

Коротко. Під час заходу буде представлена позиція громадськості щодо розпродажу об’єктів нерухомості та землі, тобто державного майна, що перебуває у віданні Федерації професійних спілок України. Також учасники проінформують про стан додержання вимог законодавства під час відчуження державного майна та ознайомлять з відповідним зверненням до вищих органів влади в Україні.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

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Підсумкові матеріали:

Громадські ради вимагають аудиту і мораторію на відчуження майна ФПУ

Громадськість вимагає провести аудит і накласти мораторій на відчуження державного майна, що перебуває у віданні Федерації професійних спілок.

На цьому наголосили представники громадських рад під час круглого стола в Укрінформі.

«Насамперед треба провести аудит майна, яким володіє Федерація профспілок. Також на певний період треба накласти мораторій на будь-які бажання продати чи здати в оренду майно. Коли буде проведено аудит громадськості разом з владою, треба створити ті правила гри, за якими буде використовуватись це майно», - сказав голова громадської ради ФПУ Володимир Петровський.

Представники громадських рад вбачають певні зловживання у діях керівництва ФПУ. «Ми бачимо, що менеджмент, який управляє зараз, вдається до того, що майно розпродається, відчужується. І це треба припинити, для того, щоб розібратися, - провести аудит. Депутати мають ухвалити законодавчий акт з правильними правилами гри, які будуть прозорі й зрозумілі і які будуть захищати державне майно», - наголосив голова громадської ради при Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Вадим Латиш.

Тим часом, голова Об'єднання незалежних профспілок авіапрацівників Веніамін Тимошенко вважає, що ФПУ не є профспілковою організацією в класичному розумінні цього слова і не займається захистом трудових прав і соціально-економічних інтересів працівників. За його словами, нині виключно ФПУ користується майном, яке будувалося ще за радянських часів за рахунок профспілкових внесків, які майже всі сплачували.

Учасники заходу нагадали, що у 2007 році запроваджувався мораторій на відчуження майна ФПУ, який діяв впродовж року, а потім його продовжили до 2010 року. Та нині ця законодавча норма не діє, що дає можливість ФПУ розпоряджатися майном на свій розсуд.

«На сьогодні не існує чіткого закону щодо правового режиму майна колишніх союзних громадських організацій, в тому числі, профспілкових. Є потреба розробки відповідного механізму-інструментарію в законодавчій площині. Ми обов’язково маємо забезпечувати право громадян на охорону здоров’я. Нарешті, коли буде чіткий механізм передачі майна, правовий статус цього майна, тоді можна залучати інвестиції, говорити про ефективне управління й розбудовувати інфраструктуру», - зазначила секретар громадської ради при Міністерстві юстиції Юлія Паскевська.

Федерація профспілок України (ФПУ) - найбільше всеукраїнське профспілкове об'єднання, в яке входять більш як 85% членів профспілок. Створена у 1990 році з активів Всесоюзної центральної ради професійних спілок в Україні.

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