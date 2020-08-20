Про важливість проведення ефективних інформаційних кампаній під час пандемії COVID-19

20 серпня, 11:00 - пресконференція, присвячена важливості проведення ефективних інформаційних кампаній під час пандемії COVID-19

Організатор: Центр громадянського представництва «Життя».

До участі запрошені: Віктор Ляшко - головний санітарний лікар України; Ігор Кузін - в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України; Анна Куницька - керівниця комунального підприємства Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»; Лілія Олефір - виконавча директорка ГО «Життя»; Оксана Левицька - координаторка соціальної інформаційної кампанії, ГО «Життя».

Коротко. Учасники заходу розкажуть про інформаційну кампанію «Карантин послаблено — небезпека COVID-19 залишається», яка була проведена ГО «Життя» та Центром громадського здоров'я МОЗ України протягом травня-серпня. Організатори поділяться напрацьованими інформаційними матеріалами для подальшого ефективного інформування населення під час загрози COVID-19.

Також вони розкажуть про успішні комунікації між громадянським суспільством та державою в інтересах громадського здоров’я та про посилення спроможності регіональних центрів громадського здоров’я для подальшого проведення локальних інформаційних кампаній.

Додаткова інформація за тел.: 063 344 12 69, e-mail: smokefreeukraine@center-life.org

(Дмитро Полонський, медіакоординатор ГО «Життя»).

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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