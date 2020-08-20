20 серпня о 14:00 відбудеться пресконференція на тему: «Освіта для тимчасово окупованих територій» (Зала 1).

Організатори: ГО «Фонд «Відкрита політика» за підтримки Міністерства освіти і науки України в рамках проєкту Агентства США з мiжнародного розвитку (USAID) «Демократичне врядування у Східній Україні».

Учасники: Світлана Кретович - начальник головного управління вищої освіти, Міністерство науки і освіти України; Ірина Жданова - виконавча директорка ГО «Фонд «Відкрита політика», засновниця Наукового ліцею імені Клима Чурюмова; Маріанна Вільшинська - заступниця директора з навчання, розвитку і мотивації персоналу.

Коротко. В липні 2020 розпочався проєкт «Доступність освіти для студентів з непідконтрольних уряду територій - підтримка державної гарячої лінії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та проєкту «Демократичне врядування у Східній Україні».

Під час конференції учасники розкажуть про урядову гарячу лінію з питань освіти для тимчасово окупованих територій, вступну кампанію 2020, про спрощенi процедури вступу до вищих навчальних закладів, дистанційне навчання та існуючі державні програми пiдтримки вступникiв.

Довідково. Як повідомляють організатори, проєкт «Доступність освіти для студентів з непідконтрольних уряду територій - підтримка державної гарячої лінії» сприятиме більш активному спілкуванню з молоддю з непідконтрольних Уряду України територій, просуванню гарячої лінії та інформації щодо освітніх можливостей в Україні, в т. ч. дистанційної освіти, посиленню процесу інтеграції молоді з тимчасово окупованих територій.

Його мета - підвищення кількостi молоді з непідконтрольних уряду територій, які будуть більш орієнтовані на освітні можливості в Україні, їх мотивацію до вступу.

В рамках проєкту передбачено проведення інформаційної кампанії в 2020-2021 н. р., надання інституційної та технічної підтримки роботи урядової гарячої лінії, навчання освітян та консультантів контакт центру, а також просування інформації щодо спрощеної процедури вступу до вишів України та про освітню реформу.

Більше інформації за посиланнями: http://openpolicy.org.ua/

https://dostupnaosvita.com.ua/

Додаткова інформація для представників ЗМІ за тел.: 067 232 36 60, e-mail: dostupnaosvita.com.ua@gmail.com (Людмила Левченко, координатор ГО «Фонд «Відкрита політика»).

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Акредитація журналістів за електронною адресою: anna@ukrinform.com.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Відео з пресконференції:

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