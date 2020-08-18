ЦДАМЛМ України: Архів людських доль. Презентація журналу «Антиквар»
Організатор: Державна архівна служба України.
Учасники: Анатолій Хромов – голова Державної архівної служби України; Тетяна Ємельянова – перший заступник голови Державної архівної служби України; Олена Чижова – директор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України; Олександр Дубовик – живописець, графік і монументаліст, член Національної спілки художників України, почесний член Національної академії мистецтв України; Ганна Шерман – головний редактор та директор ТОВ Видавничий дім «Антиквар»; Тамара Васильєва – науковий і літературний редактор журналу «Антиквар»; Ростислав Загорулько – завідувач сектору інформаційних технологій Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України; Наталія Климович – завідувач сектору просвітньої та виставкової роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України; Дар’я Добріян – кандидат історичних наук, дослідниця життя і творчості Олександра Мурашка.
Коротко. Метою заходу є презентація журналу «Антиквар», в якому представлено установу, що поєднала в собі функції сховища цінних архівних першоджерел і музею та урочисте передавання на постійне зберігання оригіналу-ескіза «Вісника» до особового фонду відомого українського художника, члена Національної спілки художників України, Почесного члена Національної академії мистецтв України, фондоутворювача ЦДАМЛМ України Олександра Дубовика.
У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
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