Новий навчальний рік у школах в умовах адаптивного карантину: виклики і шляхи їх вирішення

17 серпня, 12.00 - презентація аналітичної записки щодо організації освітнього процесу в умовах карантину, в якій узагальнюються міжнародний досвід та практики України щодо організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень та підготовки до нового навчального року

Організатор: Київський університет імені Бориса Грінченка

Учасники: Віктор Огнев’юк - ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук; Лілія Гриневич - проректор, міністр освіти і науки України (2016-2019), кандидат педагогічних наук; Іван Шемелинець - директор аналітичного центру «Освіт Аналітика», кандидат юридичних наук; Людмила Ільїч - доктор економічних наук; Наталія Морзе - доктор педагогічних наук; Костянтин Линьов - кандидат наук державного управління.

Питання до обговорення:

- що потрібно врахувати уряду, органам місцевого самоврядування та школам під час організації освітнього процесу в новому навчальному році;

- чи достатньо заходів, проведених органами державної влади, для підготовки до нового навчального року;

- з якими викликами можуть стикнутися школи у новому навчальному році і як їх долати.

Повну версію аналітичної записки “Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину” можна переглянути за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1_WQpXTDzajHFRbO76lasv4aCmTIlEmSI/view?usp=drivesdk

Довідково. Аналітична записка підготовлена під керівництвом проректора Київського університету імені Бориса Грінченка, міністра освіти і науки України у 2016-2019 Лілії Гриневич.

Над підготовкою матеріалів працювала команда Аналітичного Центру «Освіт Аналітика», структурного підрозділу КУБГ. Центр займається дослідженнями освітньої політики на національному, місцевому та інституційному рівнях та покликаний сприяти формуванню якісних рішень та практик в управлінні освітою.

Акредитація ЗМІ: anna@ukrinform.com

Контактна особа: Євгенія Задорожна, (067) 395 4040.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк