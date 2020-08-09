У Києві вчетверте вручать медичний Оскар (м. Київ, вул. Володимирська 24, Національний заповідник «Софія Київська»)

У Києві вчетверте вручать медичний Оскар (м. Київ, вул. Володимирська 24, Національний заповідник «Софія Київська»)

Укрінформ

9 серпня 2020 року, у неділю,  у  Києві на території  Національного заповідника «Софія Київська» відбудеться щорічна урочиста церемонія нагородження Орденом Святого Пантелеймона кращих медиків країни. 

Орденом  Святого Пантелеймона, який є найвищою громадською відзнакою за професіоналізм та милосердя, нагородять 5 медиків. Згідно з Положенням нагороди протягом року з-поміж сотень кандидатів було визначено 21 номінанта, серед яких  і виберуть п’ятьох  переможців. Обиратимуть найкращих медиків у номінаціях – «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в Міжнародному співробітництві в охороні здоров’я» та «Взірець служіння суспільству».  Разом з Орденом переможці отримають  і грошовий сертифікат (суму  нагородження буде озвучено під час церемонії). Окремими преміями і Медаллю Святого Пантелеймона будуть нагороджені молоді медики. 

Серед номінантів - люди легенди і молоді амбітні медики. Лікарі і медсестри, військові хірурги і педіатри,  ті, хто рятує від коронавірусу і хто  займається науковими дослідженнями.  Історія кожного з них особлива і варта того, щоб ви допомогли нам  розповісти її всій країні.

У церемонії нагородження візьмуть участь міністр охорони здоров’я Максим Степанов, перший президент України Леонід Кравчук, президент Академії медичних наук  Віталій Цимбалюк, голова Поважної ради Ордену Василь Князевич, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Василь Лазоришинець, народні депутати, представники всіх церковних конфесій в Україні.

Очікується участь  першої леді України Олени Зеленської.

Зважаючи на епідемічну ситуацію церемонія нагородження проводитиметься  на відкритому майданчику з дотриманням відповідних карантинних заходів безпеки.

Початок заходу   о 15.00.

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська 24, Національний заповідник «Софія Київська»

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