"Інклюзивна кіно-школа "КІНОТИ". Початок культурно-мистецького проєкту

5 серпня, 15:00 - прес-конференція на тему: Початок культурно-мистецького проєкту "Інклюзивна кіно-школа "КІНОТИ"

Організатор: ГО «Зростаймо Здорові».

Учасники: Ірина Лисенко – керівник проєкта “КІНОТИ”; Тетяна Крупнікова – інклюзивний педагог; Сергій Лисенко – художній керівник; Борис, Ярослава – учасники кіношколи.

Коротко. Під час конференції учасники ознайомлять із основною ідеєю та етапами реалізації проєкта. На заході також будуть представлені ексклюзивні фото та відео-матеріали. За підтримки Українського культурного фонду, ГО “Зростаймо Здорові” реалізує культурно-мистецький проєкт "Інклюзивна кіно-школа "КІНОТИ" – для дітей з інвалідністю по слуху і без. 16 дітей з різних областей України: Запорізької, Дніпровської, Харківської, Сумської, Хмельницької та Києва пройдуть інклюзивну онлайн-кіношколу та створять альманах із 8 короткометражних документальних фільмів, де розкажуть історії родин з дітьми, що не чують. Під час кіношколи відомі українські кінематографісти допоможуть дітям здобути унікальний досвід саморозвитку, інтеграції в суспільство та толерантності. Альманах буде презентований 19.09.20 в онлайн-кінотеатрі.

Довідково. ГО «Зростаймо Здорові» - батьківське об'єднання дітей з інвалідністю по слуху, 6 років допомагаємо дітям, після операцій слухо-імплантаційного протезування, вимовляти свої перші в житті слова. Більше 150 дітей з усієї України змогли реабілітуватись завдяки нашій допомозі. За ці роки, ми побачили багато талановитих дітей із дивовушками і мріяли поділитись зі світом їхніми можливостями. Цього року, завдяки підтримці Українського культурного фонду, справдились наші мрії.

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Відео з пресконференції:

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