Результати першого в Україні дослідження наявності доступу населення до високошвидкісного інтернету
Організатор: Міністерство цифрової трансформації України.
Учасники: Олександр Шелест - заступник міністра цифрової трансформації з розвитку інфраструктури; Андрій Набок - керівник експертної групи з розвитку фіксованого широкосмугового інтернету.
В ході брифінгу буде озвучено:
- Кількість населених пунктів та мільйонів українців, що не мають доступу до високошвидкісного фіксованого інтернету і, відповідно, не можуть дистанційно навчатися та працювати в умовах карантину.
- Кількість соціальних об’єктів (шкіл, бібліотек та лікарень), що не мають якісного інтернету.
- Чому саме наявність оптичних мереж важлива для отримання якісних послуг інтернету і яка середня вартість підключення в Україні.
- Скільки українців вимушені переплачувати за підключення.
-Наскільки Україна відстає від Європи у розвитку високошвидкісного фіксованого інтернету.
- Як Міністерство цифрової трансформації України пропонує вирішувати проблему з відсутністю оптичних мереж і, що необхідно зробити для того, щоб до 2024 року 95% українців мали змогу підключитись до оптичного інтернету.
Коротко. Спікери презентують результати дослідження наявності доступу населення до високошвидкісного фіксованого інтернету. Це перше в історії України якісне дослідження наявності оптичних мереж у всіх населених пунктах на державному рівні.
Онлайн трансляція брифінгу буде доступна на офіційних сторінках Міністерства цифрової трансформації в соціальних мережах. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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