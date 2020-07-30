30 липня, 12:15 - брифінг на тему: “Результати першого в Україні дослідження наявності доступу населення до високошвидкісного інтернету”.

Організатор: Міністерство цифрової трансформації України.

Учасники: Олександр Шелест - заступник міністра цифрової трансформації з розвитку інфраструктури; Андрій Набок - керівник експертної групи з розвитку фіксованого широкосмугового інтернету.

В ході брифінгу буде озвучено:

- Кількість населених пунктів та мільйонів українців, що не мають доступу до високошвидкісного фіксованого інтернету і, відповідно, не можуть дистанційно навчатися та працювати в умовах карантину.

- Кількість соціальних об’єктів (шкіл, бібліотек та лікарень), що не мають якісного інтернету.

- Чому саме наявність оптичних мереж важлива для отримання якісних послуг інтернету і яка середня вартість підключення в Україні.

- Скільки українців вимушені переплачувати за підключення.

-Наскільки Україна відстає від Європи у розвитку високошвидкісного фіксованого інтернету.

- Як Міністерство цифрової трансформації України пропонує вирішувати проблему з відсутністю оптичних мереж і, що необхідно зробити для того, щоб до 2024 року 95% українців мали змогу підключитись до оптичного інтернету.

Коротко. Спікери презентують результати дослідження наявності доступу населення до високошвидкісного фіксованого інтернету. Це перше в історії України якісне дослідження наявності оптичних мереж у всіх населених пунктах на державному рівні.

Онлайн трансляція брифінгу буде доступна на офіційних сторінках Міністерства цифрової трансформації в соціальних мережах. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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