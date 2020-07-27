Підсумки року роботи Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Організатор: Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Учасники: Андрій Герус - голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; Сергій Нагорняк - голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності; Андрій Жупанин - голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання.
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