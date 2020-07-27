Підсумки року роботи Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

27 липня, 16:00 - пресконференція, присвячена підсумкам року роботи Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Організатор: Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Учасники: Андрій Герус - голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; Сергій Нагорняк - голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності; Андрій Жупанин - голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання.

Акредитація представників ЗМІ здійснюється до 12:00 27 липня за електронною адресою: havva.daryna@gmail.com. Обов’язково необхідно вказати ПІБ, назву ЗМІ, посаду, контактний номер телефону та електронну адресу.

Увага! У зв’язку із запровадженням карантинних заходів кількість місць обмежена, однак пресконференція транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

Додаткова інформація для представників медіа за тел.: +38 063 68 37 936 (Дарина Гавва).

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