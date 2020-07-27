27 липня, 10:00 - онлайн-брифінг на тему: «Результати громадського обговорення щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України»

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: Назім Агаєв – кандидат психологічних наук, директор Департаменту гуманітарного та соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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