24 липня, 12:00 - «круглий стіл» на тему: «Конструювання політичної ідентичності на окупованих територіях Донбасу»

Організатор: Центр політичних студій «Доктрина».

Спікери: Ярослав Божко - голова Центру політичних студій «Доктрина»; Олексій Ілляшенко - заступник міністра у справах ветеранів з питань євроінтеграції; Александер Вінніков - глава Представництва НАТО в Україні; Євген Магда - директор Інституту світової політики; Дмитро Золотухін - експерт Інституту постінформаційного суспільства; Юрій Кочевенко - директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді; Анатолій Курносов - полковник запасу СБУ; Денис Москалик - координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних студій «Доктрина»; Гліб Парфьонов - координатор напрямку безпекової політики Центр політичних студій «Доктрина».

Коротко. Під час заходу відбудеться експертне обговорення проблем гуманітарної деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей, впливів на політичну ідентичність жителів регіону з боку РФ та представників незаконних збройних формувань. Також буде презентовано аналітичну записку, присвячену проблематиці формування ідентичності проросійськими силами на окупованих територіях Донбасу та витокам цієї проблеми. РФ створює грунт для довгострокового домінування у регіоні через засоби впливу на ідентичність жителів окупованих територій Сходу України. Зважаючи на ризики форсованої реінтеграції та перетворення теми Донбасу в Україні на softpower РФ, необхідне більш конкретне усвідомлення цих загроз серед фахівців, експертного середовища, політикуму та громадського сектору.

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У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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