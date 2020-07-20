20 липня, 13:00 - брифінг на тему: “Антикорупційні органи України та Польщі викрили злочинну групу на чолі з колишнім керівником Укравтодору"

Організатор: Національне антикорупційне бюро України.

Спікери: Артем Ситник - директор Національного антикорупційного бюро України; Максим Грищук - в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

АКРЕДИТАЦІЯ ЗАВЕРШЕНА!

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Відео:

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Вхід за службовими посвідченнями та картками НСЖУ.

Адреса «Укрінформу»: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна»).