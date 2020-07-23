23 липня, 14:00 - онлайн-круглий стіл на тему: “Російська пропаганда: битва за Білорусь”

Організатор: "Міжнародний Центр протидії російській пропаганді".

Учасники: Дмитро Громаков - керівник дослідницьких проєктів Центру соціального інжинірингу “Розпізнавання та аналіз несистемних дій” (RAND), експерт "Міжнародного Центру протидії російській пропаганді"; Юрій Кочевенко - директор "Міжнародного Центру протидії російській пропаганді"; Андрій Поротніков - політолог, керівник аналітичного проєкту Belarus Security Blog; Игар Тишкевіч - експерт міжнародних програм Українського інституту майбутнього; Олександр Шпаковський - експерт з Міжнародної безпеки ініціативи "Мінський діалог".

Коротко. Захід, присвячений черговим виборам білоруського президента, яку роль в них грає Росія і який сценарій відпрацьовує її пропагандистська машина.

Як повідомляють організатори, втратити вплив на сусіда з його цінним активом, а саме - географічним розташуванням, Кремль дозволити не може. Його мета «приватизація» країни і повний контроль з номінальним президентом без права голосу. Як би не хотіли росіяни, але почати активне втручання в білоруський виборчий процес і підтримати альтернативного кандидата, як це було в Україні, вони не в змозі. Для Білорусі Росія включила свою пропагандистську машину за іншим сценарієм: внутрішнє соціальне напруження і актуалізована зовнішня загроза з українським слідом. "Розкрутка" українського питання дозволяє не тільки заховати за діяльністю "укрофашистів" власні інтереси в кампанії, а й обнулити всі досягнення міністра закордонних справ Володимира Макея на західному напрямку через спровоковані репресії щодо білоруської опозиції та учасників можливих протестів.

Довідково. "Міжнародний Центр протидії російській пропаганді" (МЦПРП) - неурядова організація. Команду Центру складають колишні офіцери Збройних сил України, учасники бойових дій, добровольці, дипломати, спеціалісти з питань комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, які об’єднали свої знання та досвід для протидії руйнівним інформаційним впливам.

Контактна особа: Олена Солоніна - пресаташе МЦПРП, тел. 0502345571: e-mail: helenauakrim@gmail.com

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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