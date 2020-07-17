17 липня,11:00 - онлайн-брифінг на тему: "Державне оборонне замовлення: питання сьогодення".

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: Віктор Дихановський - провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного Інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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Фото: пресслужба Міноборони

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