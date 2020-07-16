16 липня, 13:00 - пресконференція на тему: «Реєстр звітів політпартій: як він допоможе перетворити партії з «виборчих проєктів» на організації, які виражають волю виборців?».

Організатор: Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Учасники: Олександр Новіков – голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК); Ганна Чорнуцька – керівниця Департаменту запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК); Роман Любченко – директор програм Міжнародної фундації виборчих систем (IFES); Олександр Єфремов – генеральний директор KitSoft; Ігор Фещенко – аналітик Руху «Чесно», член Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК); представник проєкту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія» (SACCI).

Коротко. Пресконференція проходить з нагоди запуску в дослідну експлуатацію Єдиного державного реєстру звітів політичних партій POLITDATA.

Довідково. 16 липня НАЗК розпочинає дослідну експлуатацію Реєстру звітів політичних партій POLITDATA.

Створення Реєстру – це ще один крок для перетворення партій з «виборчих проєктів», які фінансуються фінансово-промисловими групами, на організації, що справді виражають волю виборців.

Як повідомляють організатори, щоб дізнатися, хто фінансує політичні партії в Україні, протягом останніх чотирьох років журналісти та громадськість мали вивчити десятки сторінок відсканованих звітів, годинами відшуковуючи необхідні цифри. У свою чергу, політичні партії мали надсилати цілі коробки з паперовими звітами до НАЗК, витрачаючи зайвий час та кошти.

POLITDATA дозволить вирішити ці питання та досягти міжнародних стандартів прозорості політичного фінансування в Україні, адже подібні Реєстри вже функціонують у Великій Британії, Фінляндії, Норвегії, Ісландії, Литві та інших країнах.

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