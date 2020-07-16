Шостий рік декомунізації: підсумки та прогнози. Результати загальнонаціонального опитування

16 липня, 11:00 - онлайн-пресконференція на тему: “Шостий рік декомунізації: підсумки та прогнози”.

Організатор: Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".

Учасники: Антон Дробович – голова Українського інституту національної пам’яті; Володимир Паніотто – директор Київського міжнародного інституту соціології; Олексій Гарань – науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА, доктор історичних наук; Вадим Поздняков – голова ГО "Декомунізація. Україна"; Дмитро Браславський – співзасновник громадської ініціативи "Паперовий фронт”; Сергій Шаповалов – аналітик Фонду "Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва".

Питання до обговорення:

- Трансформації історичної пам’яті українців після 2014 року – геть від Москви?

- Успіхи та невдачі політики декомунізації у Південному та Східному регіонах

- Молодь та радянське минуле – чому частина молоді сумує за тим, чого не бачила?

- Як спонукати інтерес громадян до вивчення своєї історії?

- Залучення громадян до мирного вирішення конфліктів навколо питань історичної пам’яті

Коротко. Учасники пресконференції представлять результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова та підготовленого у співпраці з Українським інститутом національної пам’яті.

Довідково. Пресконференція "Шостий рік декомунізації: підсумки та прогнози" проводиться Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів пресконференції є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://forms.gle/vAh6ZN9n5hL4mTFU8 .

Пресконференція відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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