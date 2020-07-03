3 липня, 11:00 - онлайн-брифінг на тему: «Боротьба з COVID-19 у Збройних силах України».

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: підполковник медичної служби Сергій Моргун – головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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Підсумкові матеріали:

У ЗСУ щодня проводять 300 ПЛР-досліджень на COVID-19 - Міноборони

За добу в ЗС України проводиться в середньому близько біля 300 ПЛР-досліджень та 150 експрес-тестів на визначення COVID-19.

Про це на онлайн-брифінгу в Укрінформі повідомив головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України, підполковник медичної служби Сергій Моргун.

«За добу в ЗС України проводиться в середньому біля 300 ПЛР та 300 ІФА досліджень, а також біля 150 експрес-тестів на визначення гостру респіраторну хворобу COVID-19», - зазначив Моргун.

За його словами, для обліку захворюваності при Генштабі ЗС України цілодобово функціонує оперативна група, яка узагальнює інформацію, що надходить від Регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь та надає до Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації та Державної установи «Центру громадського здоров’я МОЗ України».

«У разі виявлення військовослужбовців та працівників ЗС України, які підпадають під визначення підозрілого випадку захворювання на COVID-19, спрямовуються на тестування на визначення COVID-19 методом ПЛР у ВМКЦ регіонів (Львів, Одеса, Київ), мобільні лабораторії медичні (Львів, Київ та Харків) та лабораторні центри Міністерства охорони здоров’я», - розповів Моргун.

Міноборони інформує, що станом на сьогодні на медичних складах є близько 2 500 000 масок медичних, 100 000 одиниць респіраторів класу FFP-3 , 55 000 одиниць FFP-2 та 20 000 щитків захисних. Частина зазначеного медичного майна надходить в район ООС для потреб військових госпіталів. У районі проведення ООС постійно працює пересувна санітарно-епідеміологічна група на базі мобільної медичної лабораторії, яка здійснює відбір зразків та в найкоротші терміни надає результати тестування.

На сайті Міноборони повідомляється, що станом на 10.00 3 липня в ЗС України хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 351 особа, летальних випадків – 5.

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