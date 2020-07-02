2 липня, 14:30 - пресконференція на тему: «Синхронізація дій органів влади з питань деокупації Криму та Севастополя»

Організатор: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Учасники: Олексій Резніков - віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Антон Кориневич - Постійний Представник Президента України в АР Крим; Дмитро Лубінець - голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя.

Коротко. Представництво Президента України в АР Крим спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин проведуть пресконференцію та презентують розроблені актуальні орієнтири державної політики щодо тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

У спільному документі визначається єдиний державний підхід до використання термінології, а також окреслюються позиції по основних питаннях: громадянству, політичних в’язнях та військовополонених, статусу та захисту корінного народу - кримських татар, а також визначення незаконних органів влади та водопостачання тощо.

Акредитація представників ЗМІ за посиланням: https://forms.gle/KMS3WUqXa8b2aNvN6 . У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена - 17. Запрошуємо до перегляду заходу в режимі онлайн. Питання до спікерів приймаються до 2 липня 11:00 за e-mail: press@mtot.gov.ua .

Контакти організаторів:

Олександра Дворецька, Представництво Президента України в АР Крим , тел.: +380987411417, e-mail: ole.dvoretska@gmail.com,

Геннадій Сириця, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, тел.: +380668571542, e-mail: press@mtot.gov.ua

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених законодавством. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Відео:

У зв'язку з карантинними обмеженнями при вході в Укрінформ обов'язковий прохід через дезинфікуючу рамку та вимірювання температури тіла безконтактним термометром.

Вхід до залів тільки у масках та рукавичках.

Вхід представників ЗМІ за паспортами та редакційними посвідченнями.

Адреса Укрінформу: вул. Б.Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").