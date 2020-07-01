Про телемарафон “Свободу в'язням Кремля”

1 липня, 12:00 - пресконференція, присвячена проведенню телемарафону “Свободу в’язням Кремля”.

Учасники: Ігор Гриб - радник голови Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі; протоієрей Сергій Дмитрієв - заступник голови Синодального управління соціального служіння Православної церкви України; Олександра Матвійчук - правозахисник, ГО "Центр Громадських Свобод".

Коротко. Як повідомляють спікери, 7 вересня 2020 року виповнюється рік з дня визволення 11 політичних в'язнів Кремля та 24 військових моряків. Проте, на сьогоднішній день за ґратами в РФ, тимчасово окупованому Криму та ОРДЛО знаходиться приблизно 500 осіб. Телемарафон має підняти інформаційну хвилю в світі щодо звільнення політичних бранців Кремля.

Представників ЗМІ запрошуємо до перегляду заходу в режимі онлайн.

Контактна особа: Ігор Гриб, тел.: 067 5062745, 066 2067539; e-mail: igorgryb64@gmail.com

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