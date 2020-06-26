26 червня об 11:00 відбудеться онлайн-брифінг на тему: “Стратегічне командно-штабне навчання ЗС РФ “Кавказ-2020”.

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: Вадим Скібіцький — представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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