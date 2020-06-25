25 червня, 10:00 - круглий стіл на тему: “Відносини Україна - НАТО в контексті безпекової ситуації в Чорноморському регіоні”

Організатори: Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння; Центр інформації і документації НАТО в Україні.

Учасники: Барбора Маронкова - директор Центру інформації та документації НАТО; Валентин Бадрак - директор Центру досліджень армії, роззброєння та конверсії; Михайло Самусь - заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань, модератор; Валерій Кравченко - старший науковий співробітник відділу зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень (Україна); Сергій Гайдук - віцеадмірал, командувач ВМС України (2014-2016); Павло Лакійчук - керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”; Сергій Герасимчук - заступник виконавчого директора, директор програми регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики “Українська Призма”; представники Посольства Великої Британії в Україні та Посольства Канади в Україні.

Теми до обговорення:

- Співпраця з НАТО у векторі політики України в Чорноморському регіоні. Вплив пандемії коронавірусу.

- На шляху реформування українських Військово-Морських сил: практична допомога НАТО.

- Стратегія НАТО в Чорному морі. Румунія, Болгарія, Туреччина: підходи, інтереси та наслідки.

Для участі у круглому столі необхідно перейти за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/89730997186

Представників ЗМІ запрошуємо до перегляду заходу в режимі онлайн. Запитання до спікерів приймаються до 17:00 24 червня на електронну адресу: msamus2@gmail.com

Підсумкові матеріали:

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