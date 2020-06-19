19 червня, 12:00 - презентація проєкту закону «Про статус ветеранів, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, а також статус постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні»

Організатори: Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Президентові України; Вадим Свириденко - Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

Учасники: Сергій Куніцин - голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Президентові України; члени Консультативної ради у справах ветеранів - Михайло Дворянчук, Ірина Міхнюк, Богдан Пантюшенко; учасники бойових дій - Євген Дикий, Іван Татуров, Павло Славінський, Віталій Кузьменко, Дмитро Шатровський; громадські активісти - Михайлина Скорик, Світлана Шеповалова.

Коротко. Учасники заходу представлять ЗУ «Про статус ветеранів, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, а також статус постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні», а також обговорять, яким має бути закон про статус ветеранів в Україні.

Довідково. Проєкт закону «Про статус ветеранів, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, а також статус постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні», розроблено на основі аналізу існуючих проблем, потреб ветеранів, а також кращих практик вирішення подібних питань іншими країнами. Законопроєкт є рамковим і передбачає комплексне рішення у сфері державної політики щодо ветеранів та членів сімей загиблих. Законопроєктом пропонується система статусів і соціальних пакетів, які відповідають потребам ветеранів та завданням держави щодо адаптації ветеранів до цивільного життя і підкреслення їх почесного місця в українському суспільстві.

Законопроєкт розроблявся представниками громадянського суспільства - ветеранами та волонтерами, які на установчому засіданні Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Президентові України звернулись до Президента України з проханням підтримати цей законопроєкт та внести його до Верховної Ради як невідкладний.

Представників ЗМІ запрошуємо до перегляду заходу в режимі онлайн. Запитання до спікерів приймаються до 13:30 19 червня на електронну адресу: Nataliazaretska@gmail.com

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