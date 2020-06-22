22 червня, 12:00 - міжнародний круглий стіл на тему: «Російське «побєдобєсіє» під час коронавірусного колапсу»

Організатор: Благодійний Фонд «Акцент»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До участі запрошені: Артем Филипенко - завідувач відділу Одеської філії Національного інституту стратегічних досліджень; Петро Охотін - політичний консультант; Олександр Коваленко – військово-політичний експерт; Олексій Кафтан - редактор відділу міжнародних подій сайту dsnews.ua та журналу «Власть денег»; Олег Шро - політичний емігрант із РФ; Ігор Мельников - історик із Білорусі; Альвідас Медалінскас - колишній депутат парламенту Литви, науковець, політолог Университету Миколас Ромеріс, Вільнюс; Едуардс Лініньш - оглядач Латвійського Радіо; Руслан Шевченко - історик із Молдови; Ростислав Гольцман - ізраїльський журналіст; Андрей Новак - політолог із Німеччини.

Модератори: Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан»; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент».

Коротко. Як повідомляють організатори, три місяці життя РФ у боротьбі з коронавірусом шляхом з запізненням введеного карантину, системна економічна криза та фактична відмова від святкування «Дня перемоги» як головного свята країни, призвели до того, що популярність влади та Путіна почали знижуватися. У цих умовах Кремль вирішив знову підняти тему «Великої перемоги» у вигляді проведення параду та освячення головного храму військового відомства РФ.

Як сприймає населення РФ ці ініціативи Кремля на тлі приховування реального поширення епідемії COVID-19? На тлі латентного бунту окремих регіонів, які відмовилися від проведення параду, чи не стане він початком протестів? Чи це частина плану Кремля з посилення агресивних мілітаристських настроїв у суспільстві, які буде спрямовано на зовнішню агресію задля відволікання уваги від проблем та епідемії? На ці та інші запитання спікери нададуть відповідь під час круглого столу.

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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