17 червня, 15:00 - онлайн-пресконференція на тему: «Представлення результатів оцінки доступності клієнтів реабілітаційних центрів до медичних і соціальних послуг»

Організатор: ГО «Україна без тортур».

Учасники: Костянтин Ключарьов - керівник ГО «Україна без тортур»; Андрій Богданенко - проєктний менеджер ГО «Україна без тортур»; Олег Димарецький - директор Всеукраїнського об’єднання людей з наркозалежністю «Волна»; представники Департаменту з реалізації НПМ Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, БФ «100% життя».

Коротко. У період лютий-травень 2020 року ГО «Україна без тортур» спільно з Всеукраїнським об‘єднанням людей з наркозалежністю «Волна» за підтримки БО «100% життя» проводили дослідження, метою якого була оцінка дотримання права на медичну допомогу та здоров’я серед цільової аудиторії у приватних закладах, незалежно від форми власності, які надають послуги з реабілітації.

Як повідомляють організатори, проведене дослідження також допоможе Національному превентивному механізму краще розуміти специфіку роботи з реабілітаційними центрами.

Попри карантин, експерти зібрали та обробили понад 300 анкет. Анкетування охоплювало реабілітаційні центри Київської, Полтавської, Харківської, Одеської та Івано-Франківської областей. Додатково було взято до уваги окремі реабілітаційні центри Дніпропетровської та Львівських областей. Результати проведеного дослідження будуть представлені під час пресконференції.

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/UkrainenoTorture/

Пресконференція відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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