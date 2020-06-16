«Ґендерний вимір пандемії COVID-19». Презентація дослідження

16 червня, 14:30 - онлайн-презентація дослідження «Ґендерний вимір пандемії COVID-19»

Організатор: Проєкт Ґендерне бюджетування в Україні.

Учасники: Сесиліа Круна - радниця/керівниця напрямку з питань розвитку Шведської агенції з питань міжнародного співпробітництва та розвитку (SIDA); Катаріна Шмітц - директорка Проєкту Ґендерне бюджетування в Україні; Оксана Кисельова - керівниця Проєкту Ґендерне бюджетування в Україні; Мая Босніч - радниця Проєкту Ґендерне бюджетування в Україні.

Теми до обговорення:

-Допомога Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку в часи COVID-19.

- Ґендерний вимір пандемії COVID-19: основні результати ґендерного аналізу.

- Що потрібно врахувати при прийнятті фінансових рішень щодо пандемії COVID-19?

Довідково. Як зазначають організатори, пандемія COVID -19 завдає відчутних ударів не тільки світовій фінансово-економічній системі, але й суттєво впливає на права людини та ґендерну рівність. Як свідчить попередній досвід, жінки і чоловіки по-різному відчувають наслідки кризових ситуацій.

Проєкт Ґендерне бюджетування в Україні презентує дослідження щодо ґендерного виміру COVID-19.

Презентація відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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