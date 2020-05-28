28 травня, 11:00 - онлайн-круглий стіл на тему: «Наслідки карантину для економіки України та шляхи їхнього подолання»

Організатор: CFC Big Ideas.

Учасники: Віталій Кравчук - старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій; Ілля Несходовський - директор Інституту соціально-економічної трансформації; Микола Ганул - голова Національної організації роздрібної торгівлі; Олексій Кущ - економіст, фінансовий аналітик; Віталій Ломакович - радник міністра фінансів України, засновник інституту GROWFORD.

Коротко. Економісти обговорять вплив коронакризи на економіку України в цілому, а також на окремі її сектори. Також вони поділяться своїми міркуваннями щодо найоптимальніших шляхів подолання цих наслідків, у тому числі представлять макроекономічний прогноз «Економічний вплив пандемії COVID-19 на Україну» та ключові елементи аналітичної доповіді щодо монетарної політики НБУ.

Запитання до спікерів можна задавати онлайн, а також надсилати на електронну адресу: alachykhina@gmail.com

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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