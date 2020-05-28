Захист юнацтва від маніпуляцій тютюнової індустрії. До Всесвітнього дня без тютюну (вул. Банкова, 11, біля Офісу Президента України)

28 травня об 11:00 відбудеться брифінг з нагоди Всесвітнього дня без тютюну (вул. Банкова, 11, біля Офісу Президента України).

Організатор: ГО «Життя».

До участі запрошені: Лада Булах - народний депутат України; Лілія Олефір - виконавча директорка ГО «Життя»; Анастасія Бонковська - антитютюнова активістка, студентка КНУ ім. Тараса Шевченка; Владислав Збанацький - заступник генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; народні депутати України, представники МОЗ України, Бюро ВООЗ, Офісу Президента України.

Коротко. Цьогорічна тема ВООЗ до Всесвітнього дня без тютюну - «Захист юнацтва від маніпуляцій тютюнової індустрії та запобігання їх залучення до вживання тютюну та нікотину».

Під час заходу учасники наочно продемонструють ключові маніпулятивні інструменти, якими приваблюють молодь до куріння. Також вони розкажуть про законодавчі ініціативи захисту здоров’я людей від шкоди тютюну, зокрема про комплексний антитютюновий законопроєкт №2813 та вже підписаний Президентом Закон №466-IX (законопроєкт №1210), який знизить цінову доступність сигарет та тютюнових виробів для нагрівання (ТВЕН) для дітей та юнацтва.

Більше інформації за посиланням: http://tobaccocontrol.org.ua/news/anons-zakhistiti-iunatstvo-vid-privabliennia-do-kurinnia-brifingh-do-vsiesvitn-ogho-dnia-biez-tiutiunu

Контактна особа: Дмитро Полонський, медіа-координатор ГО «Життя», тел.: 063-344-12-69,

e-mail: smokefreeukraine@center-life.org