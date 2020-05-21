21 травня, 13:30 - онлайн-пресконференція на тему: «Перший рік Президента Володимира Зеленського: досягнення та невдачі»

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

Учасники: Ольга Айвазовська – голова Правління Громадянської мережі «ОПОРА»; Юлія Біденко – доцентка кафедри політології ХНУ, експертка Ініціативи Представництва ЄС в Україні «Team Europe Kharkiv»; Гліб Вишлінський – виконавчий директор Центру економічної стратегії; Олексій Гарань – науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, представник Громадського об’єднання «Виборча рада.UA»; Володимир Дубовик – директор Центру міжнародних досліджень ОНУ імені І. Мечникова; Юлія Кириченко – член правління Центру політико-правових реформ, cпівголова Ради РПР; Андрій Сухарина – аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

До участі запрошена: Юлія Тищенко – голова Програмної ради, керівник Програми підтримки демократичних процесів УНЦПД.

Питання до обговорення:

- Перші підсумки роботи президента: як їх оцінюють експерти та журналісти?

- Очікування та реальність: наскільки Президент Зеленський виправдав очікування та надії виборців?

- Регіональний контекст: що про роботу Президента та його команди думають у різних регіонах.

- Президент карантинного періоду: наскільки пандемія коронавірусу вплинула на діяльність Зеленського на посаді Президента.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://forms.gle/xt1ScvfVvXG2ex8eA

Коротко. Учасники заходу представлять результати експертного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва.

Довідково. Онлайн-пресконференція «Перший рік Президента Володимира Зеленського: досягнення та невдачі» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Пресконференція відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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