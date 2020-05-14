14 травня, 11:30 - онлайн-брифінг на тему: «Інноваційна наука сучасної армії»

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: Володимир Мірненко - професор, доктор технічних наук, відповідальний за формування Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

У Міноборони створюють департамент освіти й науки для модернізації ЗСУ до стандартів НАТО

У Міністерстві оборони України створюється Департамент військової освіти й науки, який опікуватиметься сучасними військовими розробками з метою приведення ЗСУ до стандартів НАТО.

Про це повідомив відповідальний за формування Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України професор, доктор технічних наук Володимир Мірненко під час онлайн-брифінгу в Укрінформі «Інноваційна наука сучасної армії».

«Пріоритетним напрямом розвитку сучасної української армії є розроблення, освоєння і впровадження інновацій та військових технологій. Від воєнної науки вимагається зосередження зусиль на вирішенні актуальних завдань, пов’язаних з модернізацією ЗСУ за нормами, принципами та стандартами НАТО», - наголосив Мірненко.

За його словами, згідно з рішенням міністра оборони, створюється департамент військової освіти й науки, який відповідатиме за розвиток воєнної науки і зосередиться на створенні належного наукового потенціалу оборонного відомства.

Зокрема, у МОУ заплановано 284 заходи науково-технічного супроводження, розробки новітніх, інноваційних зразків озброєння та військової техніки з використанням інтелектуальних розробок військових винахідників.

«У подальшому в Міноборони передбачено реалізацію оборонно-промислової політики та впровадження інноваційних технологій в оборонній сфері на основі створення фондів перспективних досліджень та військових технопарків, військових інноваційних технополісів», - зазначив Мірненко.

На його думку, наукова і науково-технічна діяльність відіграє фундаментальну роль у створенні інтелектуального ресурсу для системи національної безпеки і приведенню ЗСУ до стандартів НАТО.

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