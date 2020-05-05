Україна, світ та інформаційні виклики пандемії: причини появи панічних настроїв

5 травня, 13:00 - онлайн-пресконференція на тему: «Україна, світ та інформаційні виклики пандемії»

Організатор: Інститут світової політики.

Учасники: Євген Магда - директор Інституту світової політики, доцент НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського; Юрій Кочевенко - директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді; Макар Таран - директор Української асоціації американістики, доцент КНУ імені Тараса Шевченка; Дмитро Теперик - виконавчий директор Міжнародного центру оборони та безпеки (ICDS), керівник програми «Стійка Україна».

Коротко. Учасники заходу обговорять актуальні інформаційні виклики пандемії для України та світу, звернуть увагу на причини появи панічних настроїв та механізми маніпулювання громадською думкою.

Питання до учасників конференції просимо завчасно надсилати на електронну адресу: rozumaha@gmail.com

Пресконференція відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Росія й Китай намагаються використати пандемію для досягнення геополітичних цілей – експерти

Пандемія створила умови для Росії й Китаю в досягненні геополітичних цілей.

Таку думку висловили учасники онлайн-круглого столу «Україна, світ та інформаційні виклики пандемії» на YouTube-каналі Укрінформу.

«Пандемія створила родючий грунт для Росії й Китаю в досягненні геополітичних цілей. Це ситуативний альянс, а не усвідомлена змова двох великих за розміром і потенціалом держав. Влади цих країн не залежать від результатів регулярних демократичних виборів. І тому вони намагаються використати те, що криза – це не тільки проблема, але й можливості у власних інтересах», - наголосив Євген Магда, директор Інституту світової політики.

Він відзначив активізацію цих двох країн у поширенні дезінформації щодо особливостей карантину в різних частинах світу з метою досягнення певних геополітичних цілей.

«Для Росії пандемія - це шанс суттєво посилити свій вплив у світі і досягти глобальних і локальних переваг, продовживши своє існування в імперському форматі, чи навіть стати другою наддержавою в світі», - зазначив Юрій Кочевенко, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді.

Експерт звернув увагу на псевдонамагання Росії допомогти окремим європейських країнам у боротьбі з епідемією, щоб переконати їх у недієздатності Євросоюзу й врешті вийти з-під його санкцій.

«Китай дуже вдало використовує ситуацію, щоб покращити свій міжнародний імідж. Ось, наприклад, днями вони перекинули ВООЗ черговий фінансовий транш. При цьому Росія й Китай дуже фундаментально висвітлюють будь-яку свою допомогу», - зазначив Макар Таран, доцент КНУ імені Тараса Шевченка.

Він вважає, що українське суспільство та його інституції через їхню несформованість слабкі й вразливі до будь-якої пропаганди, а пандемія є перевіркою для них на зрілість.

«Вплив Китаю може затьмарити ті небезпеки, які досі є з боку Росії. Одне не відкидає інше. Але один із головних меседжів цієї кризи – вірусна пандемія не змінила геополітику в Європі, якщо йдеться про зовнішньополітичні амбіції Росії. Вона не скорочує свій військовий бюджет і військові навчання на європейському напрямку», - наголосив Дмитро Теперик, виконавчий директор Міжнародного центру оборони та безпеки (ICDS).

На його думку, спричинена пандемією криза здатна навіть загострити геополітичну ситуацію з точки зору європейської безпеки, бо відкриває додаткові можливості для маніпуляцій.

Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 піцієнтів, одужали більше 1,2 млн.

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