Онлайн-презентація звіту системи безоплатної правової допомоги за 2019 рік

16 квітня, 12:00 - онлайн-презентація підсумків роботи системи безоплатної правової допомоги у 2019 році

Організатор: Міністерство юстиції України.

Учасники: Валерія Коломієць - заступниця міністра юстиції України; Олександр Баранов - в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги; Олена Литвиненко - в. о. голови Офісу Ради Європи в Україні.

Коротко. Під час заходу обговорюватимуться результати головних напрямів роботи системи БПД минулого року, серед яких – захист прав громадян, правопросвітництво, а також розвиток сучасних сервісів, правові проблеми клієнтів та шляхи їх вирішення. Крім цього, будуть окреслені подальші плани розвитку системи БПД.

Онлайн-презентація транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

Торік адвокати системи БПД домоглися 185 виправдувальних вироків – Баранов

Адвокати, котрі співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги, домоглися минулого року 185 виправдувальних вироків для своїх клієнтів.

Про це сказав в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов під час онлайн-презентації підсумків роботи системи безоплатної правової допомоги у 2019 році, що транслювалася на сайті та YouTube-каналі Укрінформу.

«У 2019 році адвокати, які співпрацюють з системою (безоплатної правової допомоги - ред.), домоглися 185 виправдувальних вироків. Загалом за всі роки понад тисяча людей не були несправедливо засуджені», - розповів Баранов.

Він відзначив, що система БПД гарантує безпрецедентно ранній доступ адвоката до клієнта.

Так, за його словами, відповідно до закону, захисник прибуває до свого клієнта з моменту його затримання впродовж двох годин, проводить зустріч із клієнтом, котра має відбутися до першого допиту затриманого.

Також Баранов розповів, що минулого року центри БПД надали безоплатну правову допомогу у понад 700 000 випадків.

За його словами, із цієї кількості понад 87 тис. випадків стосувалися захисту в кримінальних провадженнях та правової допомоги затриманим, заарештованим, ув’язненим, особам.

Окрім того, понад 65 тисяч випадків стосувалися надання вторинної безоплатної правової допомоги, а саме – представництва інтересів клієнтів у цивільних та адміністративних справах, складання процесуальних документів.

Як відзначив Баранов, з часу своєї діяльності центри БПД отримали понад 2,7 млн звернень від громадян.

Як відомо, 6 червня 2012 року уряд утворив Координаційний центр з надання правової допомоги – першу установу системи БПД.

З 1 січня 2013 року розпочали працювати регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, на які покладено функцію надання БВПД підозрюваним та обвинуваченим у кримінальному провадженні, затриманим, заарештованим та засудженим.

З 1 липня 2015 року 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги розпочали роботу у всіх регіонах України.

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