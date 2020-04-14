14 квітня, 12:00 - онлайн-брифінг на тему: «Скільки коштує слава? Про державні нагороди України»

Спікер: Олександр Сопов - автор десяти знаків державних нагород, заслужений працівник промисловості України.

Теми до розгляду:

- Скільки коштів Україна витрачає на державні нагороди?

- Хто виготовляє нагороди?

- Діяльність ВТО «Орден».

Підсумкові матеріали:

В Україні лише ордени І і ІІ ступенів виготовляються з коштовних металів - автор держнагород

В Україні лише ордени І і ІІ ступенів виготовляються з коштовних металів.

Про це розповів автор десяти знаків державних нагород Олександр Сопов під час онлайн-брифінгу в Укрінформі.

«Ордени І-ІІ ступенів виробляються зі срібла, а ІІІ ступеня - з недорогоцінних матеріалів. "Золота зірка" виробляється з золота 950-ї проби і коштує 67 тис. грн., орден Ярослава Мудрого – 48 тис. грн., Данила Галицького – 3 800 грн. Президентські відзнаки Хрест Івана Мазепи і медаль "За працю і звитягу" виробляються зі срібла і коштують 2 201 грн», - розповів Сопов.

За його словами, решта президентських відзнак є масовими нагородами – ювілейними або медалями участі, виробляються за недорогими технологіями і не є дороговартісними.

«З 21 травня 2009 року всі державні нагороди України виробляє Банкнотно-монетний двір, ціни на них виставляє Національний банк України, а Державне управління справами щороку закупляє у Банкнотно-монетного двору державні нагороди», - пояснив Сопов.

Він також розповів, що пільги для нагороджених вираховуються в процентах від прожиткового мінімуму і лише для пенсіонерів. Наприклад, Героям України доплачується 40% максимальної добавки, що нині становить 810 грн. За звання "Заслужений працівник промисловості України" визначено щомісячну доплату 506 грн.

«Доплати йдуть лише за ордени й почесні звання. За президентські відзнаки й медалі таких доплат не передбачено», - зазначив Сопов.

За його словами, Банкнотно-монетний двір за малюнок монети платить автору в середньому 10 тис. грн. Також передбачено гонорар розробникам нагород за перемогу в конкурсі.

«Я виграв двічі в конкурсі й отримав щоразу по 5 тис. грн. З десяти держнагород, які я розробив, лише на дві були конкурси. Всі інші рази це було безкоштовно», - розповів автор державних нагород.

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