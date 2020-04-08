«Політичний квартал: січень-березень 2020». Презентація нового проєкту

8 квітня, 11:00 - онлайн-брифінг з нагоди презентації нового проєкту «Політичний квартал»

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Олексій Гарань – науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА; Петро Бурковський – політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Олег Рибачук – голова Центру спільних дій; Андрій Сухарина – політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Питання до обговорення:

1. Презентація проєкту «Політичний квартал» – його мета і завдання.

2. Які оцінки своєї діяльності отримав Президент у першому кварталі?

3. Боротьба з епідемією COVID-19 – наскільки виправдані дії влади?

4. На які події і політичні тренди чекати в другому кварталі?

Коротко. Результати експертного опитування «Політичний квартал: січень-березень 2020», проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, будуть розміщені на сайті «Демініціатив»: https://dif.org.ua

Підсумкові матеріали:

Експерти вважають доволі ймовірним запровадження надзвичайного стану через коронавірус – опитування

Українські експерти вважають доволі ймовірним запровадження в країні надзвичайного стану з метою боротьби з епідемією COVID-19.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, які презентував політичний аналітик Фонду Андрій Сухарина. Трансляцію презентації здійснював Укрінформ.

"Ми також дізнавалися, наскільки ймовірними є ті чи інші події, які можуть трапитися впродовж наступних трьох місяців. Оцінювали їх у відсотках. Серед них доволі ймовірним – з імовірністю 51% - називається запровадження надзвичайного стану для боротьби з епідемією", - зазначив Сухарина.

На думку опитаних експертів, імовірність неплатоспроможності України та оголошення дефолту за зовнішніми зобов’язаннями, а також масових мітингів та протестів становить 42%.

"В найближчі три місяці, найімовірніше, не відбудеться формування нового антикризового уряду – 35% ймовірності; малоймовірним є фактичне визнання т.з. “ДНР/ЛНР” і початок прямих переговорів з їхніми представниками – 33%. Найменші шанси опитані дають відставці Президента України – 23%", - йдеться у матеріалах дослідження.

Експертне опитування «Політичний квартал: січень-березень 2020» проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 26 березня по 1 квітня 2020 року. Загалом опитано 58 експертів.

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