Суспільні настрої на Донбасі: як змінилася громадська думка у Донецькій та Луганській областях за рік після президентських виборів. Результати регіонального опитування

9 квітня, 11:00 - онлайн-пресконференція на тему: «Суспільні настрої на Донбасі: як змінилася громадська думка у Донецькій та Луганській областях за рік після президентських виборів»

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Петро Бурковський – аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Олексій Гарань – науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА; Марія Золкіна – політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Костянтин Реуцький – виконавчий директор Благодійного фонду «Восток-SOS»; Сергій Шаповалов – політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Питання до обговорення:

1. Результати фокус-груп, проведених на підконтрольних територіях Донбасу: як люди бачать війну, нову владу і реформи.

2. Результати регіонального опитування громадської думки:

- Що на Донбасі змінилося на краще, а що ні, за останні 15 місяців.

- Погляди мешканців Донецької та Луганської областей на війну та шляхи досягнення миру.

3. Перебіг Мінських перемовин: як врахувати громадську думку у переговорній позиції України.

4. Проблеми Донбасу: як влада і громадянське суспільство мають працювати із суспільними запитами та очікуваннями громадян.

Довідково: 9 квітня 2020 року на сайті Фонду «Демократичні ініціативи» (https://dif.org.ua/category/infographics) будуть оприлюднені результати регіонального опитування громадської думки на контрольованих урядом територіях Донецької та Луганської областей, проведеного 18 лютого – 2 березня 2020 року.

Онлайн-пресконференція «Суспільні настрої на Донбасі: як змінилася громадська думка у Донецькій та Луганській області за рік після президентської кампанії» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва за підтримки Посольства Великої Британії в Україні. Результати опитування та експертні думки є винятковою відповідальністю Фонду «Демократичні ініціативи» та не обов’язково відображають позицію Уряду Великої Британії.

Підсумкові матеріали:

Відео: