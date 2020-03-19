Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Експертні читання

Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Експертні читання

Укрінформ
19 березня, 9:30 - Експертні читання в режимі онлайн на тему: «Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Статті 7 та 8 Конвенції».

Учасниці: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Людмила Порохняк-Гановська - голова Національної ради жінок України;  Елла Ламах - радниця голови Державного комітету з питань телебачення та радіо України з гендерних питань на громадських засадах, голова ГО «Центр «Розвиток демократії»; Ірина Грицай - заступниця голови Дніпровської обласної державної адміністрації;  Марина Хонда - заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень; Лариса Кобелянська -  голова Громадської ради при МФО «Рівні можливості»; Інна Ящук -  депутатка Хмельницької обласної ради; Тетяна Баєва - голова ГО Подільський центр «Гендерна рада»;  Олена Суслова - голова Інформаційно-консультативного жіночого центру;  Ольга Аксьонова -  керівниця патронатної служби міністра закордонних справ України.

Коротко. Експертки говоритимуть про заходи для ліквідації  дискримінації  щодо жінок у політичному та суспільному житті країни та можливості жінок на рівних умовах з чоловіками і без будь-якої дискримінації представляти свої  уряди  на  міжнародному рівні і брати участь у роботі міжнародних організацій.

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