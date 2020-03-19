Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Експертні читання

19 березня, 9:30 - Експертні читання в режимі онлайн на тему: «Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Статті 7 та 8 Конвенції».

Учасниці: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Людмила Порохняк-Гановська - голова Національної ради жінок України; Елла Ламах - радниця голови Державного комітету з питань телебачення та радіо України з гендерних питань на громадських засадах, голова ГО «Центр «Розвиток демократії»; Ірина Грицай - заступниця голови Дніпровської обласної державної адміністрації; Марина Хонда - заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень; Лариса Кобелянська - голова Громадської ради при МФО «Рівні можливості»; Інна Ящук - депутатка Хмельницької обласної ради; Тетяна Баєва - голова ГО Подільський центр «Гендерна рада»; Олена Суслова - голова Інформаційно-консультативного жіночого центру; Ольга Аксьонова - керівниця патронатної служби міністра закордонних справ України.

Коротко. Експертки говоритимуть про заходи для ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни та можливості жінок на рівних умовах з чоловіками і без будь-якої дискримінації представляти свої уряди на міжнародному рівні і брати участь у роботі міжнародних організацій.

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