До Всесвітнього дня сну: розвиток сомнології в Україні
Організатор: Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація медицини сну».
Учасники: Юрій Погорецький - к.м.н., кардіолог, сомнолог, президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація медицини сну», головний лікар лабораторії сну «Укртелемед»; Дарія Костюкова - завідувач кабінетом «Комплексного нейромоніторингу з дитячою лабораторією сну», дитячий невролог, лікар функціональної діагностики.
Довідково. Всесвітній день сну — щорічний захід, що організовується Міжнародною асоціацією медицини сну та відзначається 13 березня. День сну покликаний звернути увагу суспільства на проблему порушення сну, що впливає на різні аспекти життєдіяльності людини, а також зменшити вплив порушень сну на здоров'я за рахунок попередження і лікування.
Цьогорічний девіз Всесвітнього дня сну: “Кращий сон, краще життя, краща планета”.
Як зазначають представники Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація медицини сну» та лабораторії сну «Укртелемед», з 9 до 13 березня у Центральній лабораторії сну України дні відкритих дверей.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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