До Всесвітнього дня сну: розвиток сомнології в Україні

13 березня, 11:00 - Пресконференція з нагоди Всесвітнього дня сну

Організатор: Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація медицини сну».

Учасники: Юрій Погорецький - к.м.н., кардіолог, сомнолог, президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація медицини сну», головний лікар лабораторії сну «Укртелемед»; Дарія Костюкова - завідувач кабінетом «Комплексного нейромоніторингу з дитячою лабораторією сну», дитячий невролог, лікар функціональної діагностики.

Довідково. Всесвітній день сну — щорічний захід, що організовується Міжнародною асоціацією медицини сну та відзначається 13 березня. День сну покликаний звернути увагу суспільства на проблему порушення сну, що впливає на різні аспекти життєдіяльності людини, а також зменшити вплив порушень сну на здоров'я за рахунок попередження і лікування.

Цьогорічний девіз Всесвітнього дня сну: “Кращий сон, краще життя, краща планета”.

Як зазначають представники Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація медицини сну» та лабораторії сну «Укртелемед», з 9 до 13 березня у Центральній лабораторії сну України дні відкритих дверей.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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