11 березня, 12:00 - ДАБІ: реформа чи оптимізація?

Організатор: Конфедерація будівельників України.

Модератор: Лев Парцхаладзе - президент Конфедерації будівельників України.

Учасники: Олена Шуляк - представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України, заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Андрій Клочко - голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Олена Костенко - в.о. голови ДАБІ України; Іван Салій - віцепрезидент КБУ, президент Всеукраїнської спілки будівельних матеріалів України; Олексій Кулагін - член Ради директорів КБУ, керуючий власник девелоперської компанії «ОМОКС»; представники Міністерства регіонального розвитку громад та територій України, забудовники, девелопери, представники Державної архітектурно-будівельної інспекції, експерти галузі, народні депутати.

Питання до обговорення:

Проблематика системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду».

Пропозиції до оптимізації роботи ДАБІ.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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