ДАБІ: реформа чи оптимізація?
Організатор: Конфедерація будівельників України.
Модератор: Лев Парцхаладзе - президент Конфедерації будівельників України.
Учасники: Олена Шуляк - представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України, заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Андрій Клочко - голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Олена Костенко - в.о. голови ДАБІ України; Іван Салій - віцепрезидент КБУ, президент Всеукраїнської спілки будівельних матеріалів України; Олексій Кулагін - член Ради директорів КБУ, керуючий власник девелоперської компанії «ОМОКС»; представники Міністерства регіонального розвитку громад та територій України, забудовники, девелопери, представники Державної архітектурно-будівельної інспекції, експерти галузі, народні депутати.
Питання до обговорення:
Проблематика системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду».
Пропозиції до оптимізації роботи ДАБІ.
Підсумкові матеріали:
Відео з круглого столу:
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