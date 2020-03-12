“Іловайськ 2014. “Батальйон “Донбас”: старт роботи над створенням другої частини художнього фільму

12 березня, 10:00 - Пресбрифінг, присвячений старту роботи над продовженням історії про події в Іловайську у 2014-15 роках

Учасники: Тарас Костанчук - автор фільму та співавтор сценарію “Іловайськ 2014. Батальйон “Донбас”, сценарист фільму “Іловайськ 2014. Бішут”; побратими, учасники бойових дій та представники творчої групи фільму.

Довідково. За словами автора фільму “Іловайськ 2014. Батальйон “Донбас” Тараса Костанчука, перший художній фільм мав широкий резонанс в українському суспільстві. Після висвітлення подій в Іловайську до творчого колективу картини доходило безліч відгуків та запитів щодо продовження історії. Саме тому добровольці, ветерани АТО, учасники бойових дій на сході України, на чолі з Тарасом Костанчуком ініціюють роботу над створенням другої частини художнього фільму про події на сході України у 2014-2015 роках. Зокрема, у другій частині будуть висвітлюватися історії тих бійців, які потрапили у полон до бойовиків і про тих, кого вдалося повернути додому.

До оновленого акторського складу долучились видатні українські актори театру й кіно. Знімальний процес починається в квітні 2020 року, а прем'єра фільму запланована на жовтень 2020 року.

Facebook-сторінка: https://www.facebook.com/Ilovaysk2014.Beshoot/

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