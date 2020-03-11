11 березня, 14:30 - Як забезпечити розвиток оборонної промисловості: ризики виконання Указу Президента

Організатор: ГС “Український інститут безпекових досліджень”.

Учасники: Валентин Бадрак - член правління Українського інституту безпекових досліджень, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР); Сергій Згурець - член правління Українського інституту безпекових досліджень, директор інформаційно-консалтингової компанії "Дефенс Експрес"; Ігор Смешко - голова партії “Сила і честь”; Мустафа Найєм - заступник генерального директора ДК "Укроборонпром"; Олексій Грідін - член правління Українського інституту безпекових досліджень, голова Ради волонтерів при МОУ; Анатолій Пінчук - директор ВГО “Українська стратегія”; Олег Брюшковський - генеральний директор ГС "Ліга оборонних підприємств України"; Віталій Бегма - Національний інститут стратегічних досліджень; Руслан Джалілов - керівник Громадської спілки "Асоціація виробників озброєння та військової техніки України".

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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