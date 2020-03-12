Чи потрібні Україні російські соцмережі?

Укрінформ
12 березня, 11:00 - Російські соцмережі: час повертатися?

Організатор: Інститут світової політики.

Учасники: Євген Магда - НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського, Інститут світової політики; Борислав Береза - народний депутат України VIII скликання; Дмитро Золотухін - “Інститут постінформаційного суспільства”; Михайло Макарук - спікер спільноти “InformNapalm”; Сергій Стуканов - керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.

Теми до обговорення:

Ефективність блокування російських соціальних мереж.

Роль соціальних мереж у гібридному протистоянні.

Можливий ефект від повернення російських соцмереж до українського інформаційного простору.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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