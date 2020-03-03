Центральна юстиція – оновлення: плани та стратегії розвитку
Укрінформ
3 березня, 11:00 - Центральна юстиція – оновлення
Організатор: Міністерство юстиції України.
Спікер: Кирило Міненко - начальник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).
Коротко. Спікер презентує команду Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), перші досягнення, плани та стратегії розвитку юстиції (#центральнаюстиція).
Акредитація представників ЗМІ за тел.: (096) 550 08 44, e-mail: oksana.kyivjustice@gmail.com (Оксана).
Детальна інформація за посиланням: https://kyivobljust.gov.ua/news/announcement/pres-konferentsiya-tsentralna-yustitsiya---onovlennya?fbclid=IwAR3O4PCdVmqsi2_sWXaYpCl0JEfUoQ0KZzF4nHjjwRJOZeMj0CtfdZ9Ln_k
Підсумкові матеріали:
Відео заходу:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк