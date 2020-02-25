25 лютого о 10:00 відбудеться міжнародна конференція з питань захисту мирного населення у збройних конфліктах (“Президент Готель”).

За спільною ініціативою Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Денісової та Посольства Азербайджанської Республіки.

Учасники: Людмила Денісова - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Азер Худієв - Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні; Рефат Чубаров - голова "Меджлісу" кримськотатарського народу; Бенжамін Моро - заступник голови Моніторингової місії ООН з прав людини; Валерій Колюх - народний депутат України, співголова депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Азербайджанською Республікою; Наталія Королевська - народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Ельшад Іскендеров - посол з особливих доручень, МЗС Азербайджанскої Республіки; Неллі Яковлєва - народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин;Олександр Павліченко - виконавчий директор Української Гельсінської спілки прав людини (УГСПЛ).

Брифінг Людмили Денісової та Азера Худієва об 11:50.

Коротко. Ключові теми – дотримання прав людини у збройному конфлікті та вплив окупації на права і свободи громадян.

У заході братимуть участь понад 150 учасників, зокрема народні депутати України, представники дипломатичних місій, органів місцевого самоврядування, міжнародних правозахисних організацій та громадянського суспільства.

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