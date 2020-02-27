27 лютого, 12:00 - Ключові акценти у розвитку оборонного потенціалу України

Організатор: Український інститут безпекових досліджень.

Учасники: Володимир Горбулін - голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень, академік, перший віцепрезидент Національної академії наук України; Валентин Бадрак - член правління Українського інституту безпекових досліджень, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР); Павло Букін - генеральний директор ДК «Укроборонпром» (2018-2019 р.р.); Сергій Згурець - член правління Українського інституту безпекових досліджень, директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес»; Ігор Колесник - генерал-полковник, перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2016-2019р.р.); Віктор Дихановський - провідний науковий співробітник ЦНДІ озброєння і військової техніки ЗСУ; Артем В’юнник - директор НВП «Атлон Авіа»; Сергій Чепель - директор компанії «Сатком групп», представництво Harris (США) в Україні; Віктор Павленко - заступник керівника відділу Національного інституту стратегічних досліджень.

Коротко. Фахівці Українського інституту безпекових досліджень ознайомлять суспільство із поглядами на розвиток оборонного потенціалу та трансформацію ЗСУ, підводними каменями переозброєння українського війська, потенціалом військово-технічного співробітництва України з іноземними державами, передусім, із США. Також вони розкриють своє бачення посилення потенціалу держави щодо реагування на усі типи загроз з боку Росії як країни-агресора. У тому числі, з урахуванням наближення до ключового етапу оборонного планування та підготовки нових держпрограм розвитку ЗСУ і ВВТ.

Крім цього, будуть висловлені підходи експертів та діючих фахівців до трансформації сектору безпеки, включно з ключовими елементами оборонної реформи та силових структур, розвитком воєнних (асиметричних) та несилових спроможностей реагування, протидією кібер- і іншим інформаційним загрозам, використанням нових технологій для посилення оборонного потенціалу країни.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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