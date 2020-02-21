21 лютого, 14:00 - Впровадження Програми медичних гарантій: що зміниться для пацієнтів та лікарів з 1 квітня

Організатор: Міністерство охорони здоров'я України.

Учасники: Дмитро Луфер - заступник міністра охорони здоров'я України; Оксана Мовчан – т.в.о. голови Національної служби здоров’я України; Тетяна Бойко - директорка Департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Питання до обговорення:

Як триває договірна кампанія спеціалізованих медичних закладів та Національної служби здоров'я України (НСЗУ)?

Що дасть реформа лікарям?

Які послуги і в яких лікарнях будуть безоплатні для пацієнтів?

Скільки за послуги заплатить держава? Що повинен знати та зробити пацієнт, аби їх отримати безоплатно?

Довідково. 1 квітня 2020 року запрацює в повному обсязі Програма медичних гарантій - перелік безоплатних медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Гроші за пацієнтом підуть у лікарні та діагностичні центри.

Контактна особа: Лілія Гудзь, керівник Пресслужби Національної служби здоров'я України (НСЗУ), тел.: 096 804 23 62.

Підсумкові матеріали:

У НСЗУ заявляють, що приватний медичний бізнес вважає тарифи на медпослуги економічно вигідними

Приватний медичний бізнес вважає тарифи Національної служби здоров'я на медичні послуги економічно вигідними.

Про це на презентації Програми медичних гарантій в Укрінформі сказала т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан.

"Щоб сформувати тарифи (на медичні послуги на вторинній ланці - ред.), протягом 9 місяців НСЗУ провела безліч консультацій з професійною спільнотою, з експертами, в тому числі міжнародними, профільними організаціями, і разом з ними сформували усереднені тарифи. Ми не враховували тарифи комерційних клінік. Але той рівень тарифів, який є, виправданий. Це підтверджує той факт, що сьогодні 29 приватних спеціалізованих клінік подали свої заявки на більш ніж 70 пропозицій, це 70 пакетів, на укладення договору з НСЗУ. ...Це означає, що бізнес вважає тарифи НСЗУ економічно вигідними”, - сказала Мовчан.

Вона зауважила, що критика стосовно тарифів звучала ще на старті реформи первинної ланки, коли їх називали недостатніми.

В той же час, за даними НСЗУ, на сьогодні 30% всіх законтрактованих закладів - це приватні заклади або ФОП.

Як зазначила Мовчан, із запуском Програми медичних гарантій і зміною фінансування лікарень вторинної ланки пацієнтам не доведеться платити зі своєї кишені, медичні послуги будуть надаватися в тих медичних закладах, які спроможні їх надати. Для пацієнта буде перелік медичних послуг, можливість вільного вибору лікаря та лікарні.

Загалом, за її словами, Програма медичних гарантій покликана вирішити проблему високої смертності. В її межах громадянам безоплатно, тобто за оплатою Національної служби здоров’я безпосередньо лікарні, будуть надаватися п’ять пріоритетних послуг за напрямками, де фіксується найвища смертність.

Перше - це лікування гострого мозкового інсульту в умовах стаціонару. Зараз, як навела приклад Мовчан, лише у 30% випадків інсульт лікується в закладах, які спроможні надати таке лікування, 20% пацієнтів з інсультом помирають в лікарнях. Із запуском Програми медичних гарантій передбачається: діагностика гострого мозкового інсульту (КТ, МРТ, лабораторні дослідження), цілодобовий моніторинг стану пацієнта, лікування геморагічного та ішемічного мозкового інсульту, в тому числі з проведенням тромболітичної терапії при ішемічному інсульті, медикаментозне забезпечення та знеболення, реабілітація в гострому періоді.

Наступний пріоритетний напрямок Програми медичних гарантій - лікування гострого інфаркту міокарда в стаціонарних умовах. Пацієнт отримає діагностику та динамічне спостереження, проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфаркт-залежній артерії, безперервний моніторинг стану пацієнтів, медикаментозне забезпечення та знеболення, реабілітацію в гострому періоді.

Третій пріоритетний напрямок - допомога при пологах. Це медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою, знеболення під час пологів, лабораторні та інструментальні обстеження, вакцинація згідно з календарем щеплень, заходи з первинної реанімації та стабілізації стану породіллі та новонародженого.

Четвертий пріоритетний напрямок - допомога в складних неонатальних ситуаціях: інтенсивна терапія, респіраторна підтримка - СРАР, неінвазивна та інвазивна штучна вентиляція легень, лабораторні та інструментальні обстеження, парентеральне харчування, транспортування дитини виїзною неонатальною бригадою, виходжування новонароджених після перебування у відділені інтенсивної терапії.

П’ятий напрямок - інструментальні обстеження для ранньої діагностики онкологічних захворювань: мамографія (40+ років), колоноскопія (40+ років), гістероскопія (50+ років), езофагогастродуоденоскопія (50+ років), бронхоскопія (50+ років).

Загалом в Програмі медичних гарантій передбачено 27 пакетів медичних послуг за різними напрямками. Програма медичних гарантій стартує з 1 квітня 2020 року.

У МОЗ розповіли, як отримати послуги в межах Програми медичних гарантій

Для отримання медичних послуг на вторинній ланці в межах Програми медичних гарантій потрібно укласти декларацію з лікарем первинної ланки і, в разі необхідності, отримати у нього або вузького фахівця електронне направлення на консультацію, обстеження, операцію тощо.

Про це на пресконференції в Укрінформі розповіла директор Департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Тетяна Бойко.

"Не тільки для лікарів, головних лікарів, місцевої влади зміна системи фінансування вводить нові правила. Нові правила стосуються також пацієнтів. Для того, щоб скористатися можливостями, які надає Програма медичних гарантій, пацієнти мають укласти декларацію зі своїм сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Для наступного рівня реформи буде дуже важливе електронне направлення, його може надати або сімейний лікар або лікуючий лікар, без електронного направлення можна буде звертатися тільки до стоматолога, гінеколога та психіатра” - сказала Бойко.

Вона наголосила на важливості електронного направлення, оскільки саме за ним в електронній системі охорони здоров’я буде видно, до якого саме спеціаліста, в яку лікарню, за якою медичною послугою звернувся пацієнт. І саме в цей заклад будуть спрямовані кошти від Національної служби здоров’я за надані медичні послуги.

Бойко наголосила, що пацієнт має право вільного вибору лікаря та лікарні, де він хоче проходити обстеження чи зробити необхідну операцію. “Кожен пацієнт вільно обирає лікаря первинки, і далі, коли має електронне направлення, вільно обирає, в якій лікарні це направлення акцептувати. Тобто, це вже не залежить ані від місця проживання, ані від району, ані від прописки. Це вже не має значення. У тій лікарні, яку ви обираєте, в тому місті, де ви хочете, ви це електронне направлення можете акцептувати. Головне, щоб лікарня мала контракт з Національною службою охорони здоров’я””, - сказала Бойко.

Зараз, за її словами, понад 1300 лікарень подали НСЗУ пропозиції щодо надання медичних послуг на більше ніж 7 тисяч пакетів. “Усі лікарні, а їх зараз понад 1,5 тис по всій Україні, заходять до нас на контрактування, вже 1373 заклади подалися на 7060 пакетів”, - сказала Бойко.

За її словами, в залежності від того, яким вимогам відповідає лікарня, вона може законтрактувати кілька пакетів медичних послуг — 5, 10 або 26.

Загалом на Програму медичних гарантій в 2020 році виділено 72 млрд грн.

Відео заходу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк