“Україна 2019-2020: широкі можливості, суперечливі результати”. Презентація аналітичних оцінок

21 лютого, 11:00 - презентація щорічних аналітичних оцінок Центру Разумкова на тему: "Україна 2019-2020: широкі можливості, суперечливі результати"

Організатор: Центр Разумкова.

Учасники: Юрій Якименко - заступник генерального директора з аналітичної роботи — директор політико-правових програм Центру Разумкова; Василь Юрчишин - директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова; Ольга Пищуліна - провідний експерт соціальних і гендерних програм Центру Разумкова; Віктор Замятін - провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова; Олексій Мельник - співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова; Максим Білявський - провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова; Михайло Пашков - співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова; Петро Стецюк - науковий консультант з правових питань Центру Разумкова.

Коротко. Учасники заходу представлять результати здійсненого експертами Центру Разумкова аналізу розвитку ситуації в країні та дій нової влади у 2019 році в наступних сферах: безпека і оборона, зовнішня політика, внутрішня і правова політика, економіка, енергетика, соціальна сфера, гуманітарна політика.

У виданні також публікуються експертні прогнози щодо розвитку ситуації у відповідних сферах на 2020 рік та дані загальнонаціональних соціологічних опитувань щодо оцінок громадянами підсумків 2019 року.

Видання здійснено українською і англійською мовами.

Підсумкові матеріали:

Експерти прогнозують повну заміна уряду в кінці року, а часткові ротації - найближчим часом

Повна заміна складу Кабінету міністрів відбудеться не раніше останнього кварталу поточного року, а часткові ротації можливі вже найближчим часом.

Про це під час презентації соцдослідження «Україна 2019-2020: широкі можливості, суперечливі результати» заявив директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко, відповідаючи на запитання Укрінформу щодо можливої відставки уряду.

“Ми прогнозуємо зміну уряду в цьому році, вона є можливою, але питання - коли. Тому що уряд має річний імунітет після затвердження його програми, і цей річний імунітет буде завершуватись восени. В нашій історії були прецеденти, коли ці норми обходилися: парламент скасовував постанову “Про затвердження Програми дій Кабінету міністрів” і відправляв у вставку. Але ми розуміємо, що це не дуже чиста правова ситуація, коли можна було так зробити. Тому ми вважаємо, що якщо зміни відбуватимуться протягом першої половини року до завершення імунітету, це будуть скоріше часткові зміни - секторальні чи персональні. Якщо говорити про повну заміну, про ротацію складу Кабінету міністрів, - це сильний захід для випуску більшої кількості пари суспільного невдоволення... - то це буде друга половина року, очевидно, останній квартал року. А зміни в складі уряду можливі вже”, - заявив Якименко.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами дослідження"Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності уряду (лютий 2020 року)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 13-17 лютого, повністю підтримують діяльність Кабінету міністрів 6% українців, при цьому довіряють уряду 28% респондентів, а не довіряють - 64,5%.

Відео заходу:

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